Real Madrid'in zirve keyfi sürüyor

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan 11. hafta maçında Real Madrid ile Leganes karşılaştı.
Mücadeleyi, 38 ve 45. dakikalarda Gareth Bale, 76. dakikada Alvaro Morata'nın golleriyle 3-0 kazanan Real Madrid, ligde üst üste 4. galibiyetine ulaştı.
La Liga'nın tek yenilmezi
Eflatun-beyazlılar, 11 haftada topladığı 27 puanla ligde namağlup lider durumda bulunuyor. Art arda 4. maçını kaybeden Leganes ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor.
Lider Real Madrid, milli maç arasının ardından La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid'e konuk olacak. Vicente Calderon Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Madrid derbisi, 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak.