Real Madrid'in zirve inadı sürüyor

İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 36. hafta maçında Real Madrid, küme düşmesi kesinleşen Granada'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 3 ve 11. dakikalarda James Rodriguez ile 30 ve 35. dakikalarda Alvaro Morata attı.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 84'e çıkardı. Eflatun-beyazlılar, maç eksiği ve averajla lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Arka arkaya 6. mağlubiyetini yaşayan Granada ise 20 puanda kaldı.