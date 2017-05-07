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Spor

Real Madrid'in zirve inadı sürüyor

Real Madrid, küme düşmesi kesinleşen Granada'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti

07 Mayıs 2017 19:06

İspanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (La Liga) 36. hafta maçında Real Madrid, küme düşmesi kesinleşen Granada'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Barcelona ile şampiyonluk mücadelesi veren başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 3 ve 11. dakikalarda James Rodriguez ile 30 ve 35. dakikalarda Alvaro Morata attı.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 84'e çıkardı. Eflatun-beyazlılar, maç eksiği ve averajla lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Arka arkaya 6. mağlubiyetini yaşayan Granada ise 20 puanda kaldı.

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