Real Madrid'in yıldızları kulüp doktorundan neden kaçıyor?

Bu sezon sakatlık kabusundan oldukça çeken Real Madrid'de kulüp doktoru ve sağlık ekibinin tedavi yöntemleri tartışma konusu oldu. Son olarak Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın yaşadığı adale sakatlıklarıyla eflatun-beyazlı kulüpte bu sezonki 26. sakatlık vakası yaşandı. Sayının bu boyutlara ulaşması sonucu, sakatlanan yıldız oyuncular da dermanı kulüp dışındaki doktorlarda aramaya başladı.

Hafta içinde oynanan Manchester City maçında takımını yalnız bırakan Cristiano Ronaldo, tedavisi için kulüple bağı bulunmayan bir doktora görünmeyi tercih etti. Aynı şekilde Karim Benzema da, geçtiğimiz sezon kulüp tarafından görevine son verilen doktor Juan Moro'ya göründü.

Eurosport'taki habere göre, kulüp doktoru Jesus Olmo'dan kaçan isimler sadece Ronaldo ve Benzema değil. Sezonun daha önceki haftalarında sakatlanan Danilo ve Luka Modric de özel fizyoterapistler tarafından tedavi edildi. Takımın kaptanlarından Sergio Ramos da, kulübün eski doktorlarından Pedro Chueca'yı tercih eden isimlerden.

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın hakkında konuşmaktan kaçındığı sağlık ekibinin geleceği, sezon sonunda belli olacak.