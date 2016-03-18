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Spor

Real Madrid'in yıldızı Benzema'ya uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlaması

Benzema'nın 2 ay önce Paris Mahkemesi'ne ifade verdiği ortaya çıktı

18 Mart 2016 12:44

Real Madrid'in Fransız futbolcusu Karim Benzema, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamadan suçlandı. Geçen yıl Fransa Milli Takımından arkadaşı Valbuena'ya seks kaseti şantajı yaptığı iddiası ile gözaltına alınıp hakim karşısına çıkan yıldız futbolcunun şimdi daha ağır bir suçtan dolayı yargılanma durumu var. 

NTV'de yer alan habere göre, Fransa'nın popüler  gazetelerinden olan Libération'ın iddiasına göre Benzema, kara para aklama ve uyuşturucu ticaretine karışmaktan dolayı Paris Mahkemesinde 17 Eylül 2015'te açılan bir dava için yaklaşık 2 ay önce tanık olarak ifade verdi. 

2015 yazında Fransa Narkotik polisinin başlatmış olduğu uyuşturucu operasyonunda bir çok kişinin telefon konuşmaları takip edildi ve bu takibe Benzema'nın yakın çevresindeki arkadaşları ve kendisi de takıldı.

İddiaya göre 2014 yılında kurulan Event BH adlı firmanın da uyuşturucu parasını aklama için kullanıldığı ve bu firmanın ortaklarından birinin de 28 yaşındaki ünlü forvet Karim Benzema olduğu gazetenin haberinde yer aldı.

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