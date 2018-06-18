Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişecek

Real Madrid Vakfı Futbol Okulu, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Otelin futbol sahasında düzenlenen açılışa kadtılan Hollandalı eski milli futbolcu Clarence Seedorf, geleceğin futbol yıldızı adaylarına tecrübelerini aktardı. Maç teknik ve taktiklerini paylaştı.

Gazetecilere açıklama yapan Seedorf, okulda geleceğin yıldızlarının yetiştirileceğini belirterek, gençlere bir katkısı olursa çok mutlu olacağını söyledi.

Rusya'da devam eden FIFA 2018 Dünya Kupası ile ilgili soruları yanıtlayan Seedorf, yarından itibaren Dünya Kupası'nı Moskova'da takip edeceğini söyledi.

Seedorf, kupada Brezilya, Almanya ve Arjantin'in favori olarak gözüktüğünü ancak bu üç takımın da ilk maçlarından galibiyetle ayrılamadıkları için turnuvanın ilginç bir hal aldığını ifade etti.

Antalya'ya ilk defa geldiğini belirten Seedorf, Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve Türkiye'den Antalyaspor'u takip ettiğini belirtti.

Seedorf, Türkiye'den birçok yetenekli futbolcunun yetiştiğini vurgulayarak, "Son yıllarda Avrupa'da oynayan birçok Türk futbolcu var." diye konuştu.

Açılışın ardından bir saat süren idmanda Seedorf, çocuklarla birlikte futbol oynadı.

Yaklaşık 3 ay sürecek olan okula, 6- 17 yaş arası çocuklar katılıyor.