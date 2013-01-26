Real Madrid'in yeni kalecisi Diego Lopez

Real Madrid Kulübü, sol elinden sakatlanan ve 3 aya yakın sahalardan uzak kalacak olan kaleci İker Casillas'ın yerini doldurmak için hemen harekete geçerek Sevilla'dan Diego Lopez'i aldı.

Real Madrid Kulübü, sol elinden sakatlanan ve 3 aya yakın sahalardan uzak kalacak olan kaleci İker Casillas’ın yerini doldurmak için hemen harekete geçerek Sevilla’dan Diego Lopez’i aldı. Real Madrid Kulübü’nden yapılan açıklamada, Diego Lopez’in transferi için Sevilla Kulübü ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Real Madrid, 31 yaşındaki Diego Lopez ile 2016-2017 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığını bildirdi. 2005-2007 yılları arasında Real Madrid formasını giyen ve toplam 11 maçta oynayan Diego Lopez, daha sonra 5 yıl Villarreal formasını giyip 2012’de Sevilla ile 5 yıllığına sözleşme imzalamıştı. Sevilla’da kaleci Andres Palop ile rekabette geride kalan Lopez, 2. kaleci durumuna düşmüştü.

Sevilla, Diego Lopez’i alırken Villarreal’e 3,5 milyon avro bonservis bedeli öderken, Real Madrid’in de buna çok yakın bir bonservis bedeli ödediği ileri sürülüyor.

Öte yandan, Casillas’ın ameliyatını yapan doktor Miguel del Cerro, "Ameliyat, beklediğimden çok daha iyi geçti. Hastaneden yarın çıkacak ve 3 hafta eli bandajlı olacak" dedi. Casillas’ın iyileşme süreciyle ilgili net bir bilgi vermeyen Del Cerro, buna rağmen "Eğer 3 ayda iyileşirse bu bir başarı olur" diye konuştu.