Real Madrid'in teknik direktör adayı Rafa Benitez, Napoli'den ayrılacağını açıkladı

Napoli Teknik Direktörü Rafael Benitez sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı. Bu açıklama Benitez'in Real Madrid'in yeni teknik direktörü olacağı inanışını daha da güçlendirdi.

2 sezondur Napoli'yi yöneten Benitez, "Benim için bu deneyim Lazio maçıyla birlikte son bulacak" sözleriyle ayrılık haberini verdi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Napoli'de kendisine çok iyi davranıldığını vurgulayan Benitez, "Bu yüzden ayrıldığım için üzülüyorum. Pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız ve görevimi galibiyetle noktalamak istiyorum" dedi. Ayrılık kararını ailevi nedenlerle aldığını dile getiren Benitez, gelecek sezon Real Madrid'i çalıştırıp çalıştırmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak artık herkes İspanyol teknik direktörün Carlo Ancelotti'den boşalan koltuğa oturmasını bekliyor. Benitez, Napoli'nin başında son maçına Lazio karşısında çıkacak. Napoli, bu maçı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmaya hak kazanacak.

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in rezerv takımında başlayan Benitez, Valladolid, Osasuna ve Tenerife gibi takımları çalıştırdıktan sonra 2001'de Valencia'nın başına geçti. Siyah-beyazlılara altın çağını yaşatan Benitez 3 yıl içinde 2 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşadı. Valencia, 2000 ve 2001 yıllarında da Şampiyonlar Ligi’nde finale çıktı; ancak kupayı kaldıramadı. Valencia'daki başarılar Benitez'e Ada'nın yolunu açtı. Liverpool'un başına geçen İspanyol çalıştırıcı İstanbul'daki unutulmaz finalde Kırmızılar ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2007'de ise Devler Ligi finalinde Milan'a kaybetti. İspanyol teknik adam Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğuna ise taşıyamadı.

Yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle 2010'da kulüpten ayrılan Benitez, Inter'de 6 aylık başarısız bir macera yaşadı. 2 sezon teknik direktörlüğe ara verdikten sonra geçici olarak Chelsea'nin başına geçti ve kulübe UEFA Avrupa Ligi'ni kazandırdı.

Benitez, geçen sezondan beri Napoli'nin başında... İlk sezonunda Napoli'ye İtalya Kupası'nı kazandıran Benitez, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gördü.