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Spor

REAL MADRİD'İN RAKİBİ GALATASARAY MADRİD (A.A)

22 Haziran 2011 15:41

-REAL MADRİD'İN RAKİBİ GALATASARAY MADRİD (A.A) - 22.06.2011 - İspanyol spor gazetesi Marca, Real Madrid'in her sezon öncesinde oynadığı Bernabeu Turnuvası'nda Galatasaray ile karşılaşacağını yazdı. Santiago Bernabeu Stadı'nda 24 Ağustos'ta yapılacak maç için ilk olarak Schalke 04, daha sonra Beşiktaş ile görüşen Real Madrid, bu iki takımın Avrupa ligi maçlarından dolayı başka bir rakip aramak zorunda kalmıştı.  İspanyol gazetesi, Real Madrid'in sonunda aradığı rakibi bulduğunu ve Galatasaray ile karşılaşacağını bildirdi.  Real Madrid kulübü ise maçla ilgili resmi açıklamasını henüz yapmadı. 

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