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Spor

Real Madrid'in müzesinde olmayan kupa kalmadı!

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ilk kez kazandı

21 Aralık 2014 11:28

 

San Lorenzo'yu her iki devrede attığı birer golle yenen Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 2014 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde, Real Madrid'in gollerini Sergio Ramos ve Gareth Bale kaydetti.

Böylece, Avrupa Şampiyonu Real Madrid, turnuvayı birinci bitirirken; Güney Amerika Şampiyonu San Lorenzo ikincilikle yetindi.

Real Madrid ayrıca art arda 22'nci maçından galibiyetle ayrılmış oldu.

 

Üçüncülük Auckland City'nin

 

Normal süresi 1-1 biten maçta Auckland City, Cruz Azul'ü penaltılarla 4-2 yenerek turnuvayı üçüncü sırada kapattı.

İlk yarıda topla daha fazla oynayan Meksika temsilcisi Cruz Azul olsa da, Yeni Zelanda ekibi Auckland City, 45+2'nci dakikada Ryan De Vries ile fileleri havalandırarak soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Cruz Azul, aradığı golü Ekvadorlu oyuncusu Joao Rojas ile 57'nci dakikada buldu. Kalan dakikalarda iki taraf da yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamayınca, karşılaşma 1-1 sona erdi.

Penaltılarda Cruz Azul'a 4-2 üstünlük sağlayan Auckland City, turnuvanın üçüncüsü oldu.

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