Real Madrid'in Fransız yıldızı Benzema tutuklandı!

İngiltere'nin London Evening Standard gazetesi, bugünkü "Futbol yıldızının seks teybi şantaj tutuklaması" manşetli kapak haberinde, Real Madrid'in ünlü futbolcusu Karim Benzema'nın Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya bir seks kasetiyle şantaj yaparak para koparma suçundan tutuklandığı bildirildi.



Manşette sevgilisi Analicia Chaves ile birlikte fotoğrafı yayımlanan dünyanın en iyi futbolcularından Karim Benzema'nın (27) daha önce de polis tarafından sorgulandığına dikkat çekildi. Davaya yakın bir kaynak, "Benzema'nın bu davadaki rolüyle ilgili tutuklandığını teyit edebiliriz" dedi.



Fransız futbolunu sallayan bu son kaseti skandalında, Benzema'nın milli futbolcu arkadaşı Mathieu Valbuena'ya (31) şantaj yaptığı ileri sürüldü. Bouches-du- Rhone ve Olse bölgelerinde başka tutuklamaların da olduğu kaydedildi. Premier Lig takımlarının hedefi Lyon ortasaha oyuncusu Valbuena'dan seks kasetinin yayınlamaması için para istendiği iddia edildi.



Geçen ay eski Liverpool, Sunderland, Queens Park Rangers'ın yıldız futbol oyuncusu Fransız milli Djibril Cisse (34) aynı suçlamayla tutuklanmş ve daha sonra hüküm giymeden serbest bırakılmıştı.



Benzema geçen yıl yaşı küçük bir kızla seks yapmak suçundan çıktığı Paris'teki mahkemede beraat etmişti. Aynı davaya Fransa'nın Bayern Münih'te oynayan milli futbolcusu Franck Ribery de (27) çıkmıştı.



Tutuklamayla ilgili olarak Benzema'nın avukatı bir yorum yapmak istemedi.