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Spor

Real Madrid'in Fransız yıldızı Benzema 'kaset şantajı'nı itiraf etti!

Karim Benzema suçlu bulunursa 7 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir

05 Kasım 2015 15:12

Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Valbuena'ya seks kasedi ile santaj yaptığı suçlamasıyla dün Paris'te gözaltına alınan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Karim Benzema, AFP'nin haberine göre 'santaj suçunda payı olduğunu kabul etti.'

Mathieu Valbuena'ya yapılan santajda yer aldığı iddiasıyla dün Paris yakınlarındaki Versailles'de gözaltına alınan ve bugün mahkeme önüne çıkarılması beklenen Real Madrid'in Fransız yıldız futbolcusu Karim Benzema, 'santaj suşunda payının olduğunu' kabul etti.

AFP'nin haberine göre soruşturmaya yakın bir kaynak, Valbuena'ya santaj yapan ekipten bir kişinin Benzema'nın çocukluk arkadaşı olduğunu ve bu kişinin 'isteğiyle' Benzema'nın, Valbuena ile iletişime geçtiğini belirtti.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre de soruşturmayı yöneten savcı özellikle Benzema'nın, Valbuena'ya '150 bin Euro'yu ver kurtul' demesi üzerinde duruyor. Karim Benzema suçlu bulunursa 7 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir. 

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