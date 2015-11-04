Real Madrid'in Fransız yıldızı Benzema 'kaset şantajı'ndan gözaltına alındı!

Real Madrid'in Fransız yıldız forveti Karim Benzema, Fransa milli takımından arkadaşı Mathieu Valbuena'ya şantaj yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransız kaynaklarına göre gözaltının sebebi geçtiğimiz haftalarda Fransız futboluna bomba gibi düşen, Fransa Milli Takımı'nın ve Lyon'un yıldız ismi Valbuena'ya yapıldığı iddia edilen 'seks kasedi şantajı.'

İddialar geçtiğimiz Ekim ayında Fransa'da gündeme gelmiş, Le Figaro Gazetesi, Valbuena'ya seks kasedi ile santaj yaptıkları gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu 4 kişinin arasında ise bir başka Fransız yıldız Djibril Cisse'nin olduğu dikkat çekmişti. Cisse 12 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

Mathieu Valbuena'ya yakın kaynaklar ise o günlerde santaj iddiaları hakkında cevap vermezken kaset iddialarını doğrulamıştı.

AFP: Benzema'nın akrabasının şantajcılarla bağlantısı var

AFP konu hakkında geçtiği ve güvenilir bir kaynağa dayandırdığı haberinde, güvenlik kuvvetlerinin Valbuena'ya santaj yapan kişilerle Benzema'nın bir akrabasının bağlantısının tespit edildiğini yazdı. Güvenlik kuvvetleri ayrıca Benzema'nın da geçtiğimiz Ekim ayında en az 1 kez seks kasedinden bahsettiğini tespit ettiler.

"Mal varlığını gasp etme girişimi"

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, soruşturma Valbuena'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" konusunda yürütülüyor. Valbuena'ya özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği iddia ediliyor.