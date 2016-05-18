Real Madrid'in 'Franco dönemindeki kupaları geri alınsın' kampanyası

İspanya'da başlatılan sivil bir girişimle Real Madrid'in diktatör Franco döneminde kazandığı 5 Avrupa kupasının geri alınması talebiyle UEFA'ya 37 binden fazla imza gönderildi.

Real Madrid'in 1956-1960 yıllarında 5 Avrupa kupasını kazanırken "spor değerlerine ve demokrasiye uymadığını" savunan "Sportif Adalet" örgütünün öncülüğünde, "change.org" adlı internet portalında girişim başlatıldı.

Hürriyet'in haberine göre, UEFA'ya resmi bir başvuru yapmak için 25 bin imzanın gerekli olduğu belirtilirken, 5 günde 37 binden fazla imza toplandığı ifade edildi.

Change.org sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Real Madrid Kulübünün 1955-1960 sezonları arasında art arda kazandığı 5 Avrupa kupasının hemen geri alınmasını talep ediyoruz. Ayrıca 1965-1966 sezonunda elde edilen kupanın da bilinen UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla hiçbir şekilde bağdaşmadığının kurumsal olarak tanınmasını istiyoruz." denildi.

Bu arada İspanyol basını, toplanan imzalara ve başlatılan girişime rağmen UEFA'nın söz konusu başvuruyu hiçbir şekilde değerlendirmeye almasının beklenmediğini yazdı.

Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, şimdiki adıyla Şampiyonlar Ligi organizasyonunu 10 kezle en çok kazanan takım Real Madrid, 28 Mayıs'ta da bu kupada final oynayacak.