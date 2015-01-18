Real Madrid'in eski yıldızı Erciyesspor'a transfer oldu

Erciyesspor, bir dönem Real Madrid'de forma giyen Hollandalı oyuncu Royston Drenthe'yi kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor, Sheffield Wednesday'dan Hollandalı oyuncu Royston Drenthe'yi kadrosuna kattı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, mavi-siyahlı ekip, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hollandalı oyuncunun Kayseri temsilcisinin Antalya'da devam eden kampına katılacağıöğrenildi.

Bir dönem Real Madrid'de de oynayan Drenthe son olarak İngiltere Championship takımlarından Sheffield Wednesday formasını giymişti.

Kayseri Erciyesspor ara transferde, geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Pape Diakhate ile Gaziantepspor'dan Orhan Gülle'yi kadrosuna katmıştı.