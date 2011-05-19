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Spor

REAL MADRİD'E 3. TÜRK MADRİD (A.A)

19 Mayıs 2011 22:49

-REAL MADRİD'E 3. TÜRK MADRİD (A.A) - 19.05.2011 - İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Türk Milli futbolcu Hamit Altıntop'un tranferini internet sitesinden resmen açıkladı. ''Mourinho'nun hizmetine doğmuş bir kazanan'' ifadesiyle Hamit'i, Real Madridlilere duyuran kulüp internet sitesi, 28 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Hamit'in ''Kazanan, farklı özellikleri olan ve tecrübeli'' bir futbolcu olduğuna vurgu yapan Real Madrid Kulübü, Türk futbolcunun Bundesliga dışında Türkiye Milli Takımı'yla da çok büyük başarılara imza attığını vurguladı. Bu arada, İspanyol basını da internetteki sayfalarından Hamit'in Real Madrid'e transferini ilk haber olarak verdi. Marca ve AS ''Altıntop, artık Real Madrid'te'' ifadesini başlıklarına çıkardı. AS gazetesinde yeralan yorumda Hamit için ''Güçlü, sahada çok koşan, noromalde sağ kanatta oynasa da ortaya da uyum sağlayan. Hızlı olmasa da serbest vuruşları iyi olan. Türkiye Milli Takımı için sağ kanattaki tartışmasız isim. En büyük özelliği değişik yerlere kolay uyum sağlayarak oynaması'' denildi.  İspanya'da şimdiye kadar verilen haberlerde, Real Madrid Kulübünün gelecek sezonki ilk iki transferi olan, Türk futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'u gelecek hafta Santiago Bernabeu Stadı'nda birlikte basına tanıtacağı iddia edildi.  

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