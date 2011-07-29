-REAL MADRİD'E YENİ SPORSOR MADRİD (A.A) - 29.07.2011 - İspanya'nın Real Madrid kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin havayolu şirketi olan Emirates ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda bugün basına yapılan sponsorluk anlaşması tanıtımına kulüp başkanı Florentino Perez, futbolcular ve Emirates'in Avrupa ve Rusya Ticari İlişkiler Genel Müdürü Salem Obaidalla katıldı. Soru almadan yapılan sponsorluk tanıtımında konuşan Perez, "Real Madrid ve Emirates, liderlik ve uluslararalılık gibi iki değeri paylaşıyorlar. Emirates bizim için stratejik bir ortak ve çok yoğun ilişkide olacağız" dedi. Real Madrid'in yeni Türk futbolcuları Nuri Şahin ve Hamit Altıntop da diğer takım arkadaşlarıyla birlikte Santiago Bernabeu Stadı'nda hazır bulunurken, 5 maçlık cezasının düşürülmesi için UEFA Disiplin Komitesi'ne Nyon kentinde ifade veren teknik direktör Jose Mourinho sponsorluk anlaşması tanıtımına katılamadı. Öte yandan, İngiltere'den Arsenal, İtalya'dan Milan, Fransa'dan Paris Saint Germain, Almanya'dan Hamburg ve Yunanistan'dan Olympiakos'un ardından Real Madrid ile de sponsorluk anlaşması yapan Emirates'in, kendisine bağlı olan Fly Emirates şirketi aracılığıyla İspanya'da bu sezon 1.lige yükselen ve ciddi ekonomik sorunları bulunan Rayo Vallecano kulübünü satın alabileceği, İspanyol "El Economista" gazetesi tarafından iddia edildi.