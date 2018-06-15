Real Madrid'e kötü haber

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Independent, adı Real Madrid ile anılan David De Gea'nın takımda kalacağını açıkladı.

Real Madrid'in kaleci arayışı sürerken Julen Lopetegui'nin olaylı biçimde takımın başına geçmesi, De Gea'yı da yanında götüreceği dedikodularını çıkarmıştı.

Ancak son çıkan haberler, Madrid ekibinin listesinde Alisson Becker ve Thibaut Courtouis'nın yer aldığı yönünde.

Alisson ile Liverpool da ilgilenirken, Chelsea yönetimi ise Belçikalı file bekçisini bırakmaya yanaşmıyor.

Buna rağmen Manchester United'in, De Gea ile beş yıllık yeni sözleşme imzalayarak söylentilere nokta koyması bekleniyor.

27 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Premier League'de "Altın Eldiven" ödülünün sahibi olmuştu.