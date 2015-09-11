Real Madrid'e gidemeyen De Gea Manchester United ile sözleşme uzattı

İngiliz kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Real Madrid'in transfer döneminin son gününde renklerine bağlamak istemesine rağmen işlemleri yetişmediği için Manchester United'ta kalan David De Gea'nın sözleşmesinin 4 sezonluğuna uzatıldığı belirtildi.

Manchester United'taki kariyerinde yeni bir sayfa açtığı için mutlu olduğunu belirten 24 yaşındaki İspanyol file bekçisi, "Özel bir kulüpteyim ve Old Trafford benim gelişmem için ideal bir yer. Zor bir yaz dönemini arkamda bıraktım ve çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kırmızı Şeytanlar'ın 2011 yılında Atletico Madrid'ten kadrosuna kattığı De Gea, geride kalan 4 sezonda 175 maçta takımının kalesini korudu. Hollandalı teknik adam Louis van Gaal, transferi konusunda belirsizlik yaşanmasının ardından De Gea'ya ligin ilk 4 haftasında forma şansı vermemişti.