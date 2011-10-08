-Real Madrid'e ''ayrımcılık'' suçlaması MADRİD (A.A) - 08.10.2011 - İspanyol Real Madrid Kulübü'ne yönelik yapılan ''ayrımcılık'' suçlaması, UEFA tarafından kabul edildi. İspanya'nın doğusunda bulunan ve ayrılıkçı bir politika izleyen Katalonya özerk yönetimindeki ''Amics de la Llengua Catalana'' (Katalanca dili dostları) adlı derneğin, geçen sezon Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile Barcelona takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, Real Madrid Kulübü'nün Katalanca diline karşı ayrımcılık yaptığı iddiasıyla yaptığı şikayet, UEFA tarafından kabul edildiği belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Amics de la Llengua Catalana derneğinin başkanı Ramon Serra'nın, UEFA Başkanı Michel Platini'ye gönderdiği mektupta, söz konusu maçta, Santiago Bernabeu Stadı'ında Katalanca anons yapılmadığı ve statta yapılan Katalonya karşıtı tezahüratlara karşı herhangi bir girişimde bulunulmadığı gerekçesiyle Real Madrid kulübü'nün yönetimini suçladığı bildirildi. Serra'nın başvurusunu kabul ettiği kaydedilen UEFA'nın, konuyla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi. UEFA'nın uzun süredir yürüttüğü, sahalarda ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşıtı kampanyaları örnek gösteren Katalan derneğin, Real Madrid'i de ''yabancı bir dile karşı ayrımcılık ve ırkçılıkla'' suçladığı ileri sürüldü.