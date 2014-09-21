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Spor

Real Madrid'e 20 yıl için 500 milyon Euro

Stadın isim hakkı için daha önce yıllık 20 milyon Euro talep eden Real Madrid, Abu Dabi grubundan gelen süper teklifle amacına ulaştı

21 Eylül 2014 16:55

Santiago Bernabeu Stadı'na isim sponsoru bulma yönündeki çalışmalarını sürdüren Real Madrid, tarihin en büyük anlaşmalarından birini yapmaya hazırlanıyor.

Koray Durkal’ın Hürriyet’teki haberine göre, Emirliğin baş döndürücü teklifi karşısında ekonomik anlamda büyük bir kazanç sağlamayı planlayan Real Madrid yıllık 25 milyon Euro karşılığında Abu Dabi ile 20 yıllık bir anlaşmayı tamamlamak üzere.

Toplam 500 milyon Euro kazanacak olan İspanyol ekibi bu sayede stadın yenilenme fonuna da para sağlamış olacak.

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