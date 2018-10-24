Real Madrid'den Telles için 40 milyon Euro!

Real Madrid, Brezilyalı sol beki Marcelo'nun alternatifini buldu. İspanyol devi, bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles’i transfer etmek istiyor.

Real Madrid Kulübü, Marcelo'nun Juventus'a gitme ihtimaline nedeniyle alternatif arayışlarını hızlandırdı. İspanyol kulübünün, Porto forması giyen Alex Telles'i gündemine aldığı ifade edildi.

As gazetesi, eflatun-beyazlıların Telles'in 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı. Haberde Marcelo takımdan ayrılmasa da Telles transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

2013-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı futbolcu, 6.5 milyon Euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu. Galatasaray, Telles'in bir sonraki satışından %10 pay alacak.