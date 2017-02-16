"Real Madrid'den teklif gelirse Galatasaray'ı bırakır mısınız?" sorusuna Tudor: Şampiyon olmaya geldim

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, bugün düzenlenen basın toplantısıyla resmi olarak imzayı attı.

İmzanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tudor kendisine yönelik sorulan "Real Madrid'den teklif gelirse Galatasaray'ı bırakır mısınız?" sorusuna "Ben buraya Galatasaray'ı şampiyon yapmaya geldim" yanıtını verdi.

39 yaşındaki teknik adam tecrübe ve yaş meselesinin abartıldığını söyleyerek "Tecrübe ve yaş meselesinin abartıldığını düşünüyorum. Önemli olan yaşınız değil, ne istediğiniz ve kararlığınız." diye konuştu.

Kendisini Galatasaray'da baskı altında hissetmeyeceğini ifade eden Hırvat teknik adam "Hajduk'ta, Juentus'ta.. Hayatım tamamen baskı altında geçti. Ben 10 yaşından beri baskı altında olmak nedir bilirim" ifadesini kullandı.