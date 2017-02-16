T24 LogoT24 Logo
Spor

"Real Madrid'den teklif gelirse Galatasaray'ı bırakır mısınız?" sorusuna Tudor: Şampiyon olmaya geldim

Tudor, resmi imzayı bugün attı

16 Şubat 2017 18:41

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, bugün düzenlenen basın toplantısıyla resmi olarak imzayı attı.

İmzanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tudor kendisine yönelik sorulan "Real Madrid'den teklif gelirse Galatasaray'ı bırakır mısınız?" sorusuna "Ben buraya Galatasaray'ı şampiyon yapmaya geldim" yanıtını verdi.

39 yaşındaki teknik adam tecrübe ve yaş meselesinin abartıldığını söyleyerek "Tecrübe ve yaş meselesinin abartıldığını düşünüyorum. Önemli olan yaşınız değil, ne istediğiniz ve kararlığınız." diye konuştu.

Kendisini Galatasaray'da baskı altında hissetmeyeceğini ifade eden Hırvat teknik adam "Hajduk'ta, Juentus'ta.. Hayatım tamamen baskı altında geçti. Ben 10 yaşından beri baskı altında olmak nedir bilirim" ifadesini kullandı.

 

 

ETİKETLER

Igor TudorGalatasarayReal Madrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24