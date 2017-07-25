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Spor

Real Madrid'den tarihe geçecek transfer!

Pogba'nın bonservisine fark attı

25 Temmuz 2017 16:26

İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid, tarihin en pahalı transferini gerçekleştiriyor. İspanyol ekip, Monaco forması giyen 18 yaşındaki Kylian Mbappe'nin kulübü ile 180 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

Marca'nın haberine göre; teknik direktör Zinedine Zidane'ın da vatandaşı olan genç Fransız golcüyü çok istediği ve 11 oynatmayı düşündüğü bilinirken, Monaco kulübü transferin 'etik olmayan şekillerde' yürütüldüğü gerekçesiyle FIFA'ya başvuracağını açıklamıştı. Ancak Madrid ekibinin sunduğu 180 milyon Euro'luk teklif, Fransız ekibi memnun etmiş görünüyor.

Şimdiye kadar dünya futbol tarihinde bonservisine en çok para verilen futbolcu, 105 milyon Euro ile Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Paul Pogba olmuştu. Madrid ekibi de transfer için en çok parayı 101 milyon Euro ile Gareth Bale için Tottenham Hotspur'a ödemişti.

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