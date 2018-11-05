Real Madrid'den rekor sözleşme; tam 1,1 milyar Euro

Real Madrid, bu sezon ligde istediği sonuçları alamamasına karşın; rekor getirisi olan sözleşmelere devam edecek. Eflatun Beyazlılar, spor giyim firması Adidas ile forma sponsorluğu için yeni bir anlaşmaya vardı. Buna göre, Real Madrid 10 yıl için 1 milyar 100 milyon Euro kazanacak.

Real Madrid ligde sezona kötü başlarken, süreç teknik direktör Julen Lopetegui'yle yolların ayrılmasına kadar gitti. Bunlara karşın, kulübün marka değerinin ne kadar güçlü olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Kulübün ticari anlaşmaları bir önceki yıla göre yüzde 16 daha arttı ve 297 milyon Euro'ya çıktı. Endeksler ise bu sezonun 305,24 milyon Euro'ya çıkacağını gösteriyor. Ana gelir kaynaklarını oluşturan sponsorluklar ve lisanslı ürün satışları gelirleri yüzde 18.2 arttı ve 239.68 milyon Euro'ya yükseldi.

Başkan Florentino Perez daha önce taraftarlar önünde kulübün sportif ve ekonomik olarak tarihi bir süreçten geçtiğini açıkladı. Buna örnek olarak da Santiago Bernabeu Stadı'nın yeniden yapılması ve yeni bir sponsorluk anlaşmasını gösterdi. Ancak sponsorluk anlaşmasıyla ilgili detay İspanyol basınına yeni yansıdı.

Buna göre, Real Madrid forma sponsoru Adidas ile anlaşmaya vardığı ve ünlü spor giyim firmasından 10 yıl için 1 milyar 100 milyon Euro alacak. Yılda kasasına net 110 milyon Euro koyacak olan Real Madrid, forma sponsorluğundan en fazla kazanan ekip olacak. Real'in sezon içinde elde edeceği şampiyonluklara göre söz konusu meblağ yıllık 150 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.

Halihazırda Adidas'tan yıllık 52 milyon Euro alan Real Madrid'in anlaşmasının büyüklüğü ise NBA örneğiyle bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Zira, Amerikalı spor giyim firması Nike, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) 21 takımla 8 yıllık için 1 milyar dolarlık anlaşmaya varmıştı. Nike, 21 takıma her yıl 125 milyon dolar veya 110 milyon Euro ödemeyi taahhüt etti. Real Madrid, aynı rakamı tek başına kazanacak.

17 sponsoru arasında bulunan Fly Emirates ile Eylül 2017'de yıllık 70 milyon Euro'ya göğüs reklam sözleşmesi imzalayan Real Madrid, diğer önde gelen takımları da geride bırakmıştı. Barcelona, Rakuten'le; Manchester United da Chevrolet ile 55 milyon Euro'luk anlaşmara varmıştı.

Football Leaks'in Ocak 2016'da Real Madrid ile Adidas arasındaki işbirliğini ilk kez gündeme getirirken; anlaşmanın 140 sayfa olduğu ve kulüp pazarlama departmanının son bir kaç yıldır bu anlaşma için çalıştığı vurgulandı.

Adidas ile Real Madrid işbirliği 1998'lere kadar gidiyor. 1981'de de Adidas formalarını giyen Real Madrid, 1986'ya kadar işbirliğini devam ettirdi. 1994'te Hummel'e geçiş yapan Real Madrid, 1994'ten 1998'e kadar da Kelme formalarıyla sahaya çıktı.

Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona, Real Madrid'in anlaşmasına kadar İspanya'da en yüklü anlaşmayı yapan takım durumundaydı. Katalan devi, 2016 Mayıs'ın da Nike ile yıllık 105 milyon Euro'dan 10 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Nike'ın geride kalan süreçte Barcelona'ya yıllık 83 milyon Euro ödediği belirtildi.

Real Madrid'den önce en yüksek anlaşmayı Manchester United yapmıştı. Adidas ile 2014'te anlaşmaya varan Kırmızı Şeytanlar, 2025'e kadar sürecek sözleşme karşılığında her yıl 98 milyon Euro'yu kasasına koyacak sözleşme imzalamıştı.