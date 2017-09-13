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Spor

Real Madrid'den Marcelo'ya yeni sözleşme

Brezilyalı sol bek, iki yıl daha Madrid ekibinde

13 Eylül 2017 20:34

La Liga'nın dev ekibi Real Madrid, Brezilyalı sol bek Marcelo'nun sözleşmesini iki yıl daha uzattı. 

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Marcelo'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatılması için taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, yeni sözleşmeyle bağlantılı olarak yarın, Santiago Bernabeu Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleneceği aktarıldı.

Savunmanın sol kanadında görev yapan 29 yaşındaki Marcelo, 2006-2007 sezonundan bu yana Real Madrid formasını giyiyor.

Bu arada, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında, Real Madrid'in sahasında Levante ile 1-1 berabere kaldığı maçın 89. dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Marcelo, iki maç men cezası aldı.

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