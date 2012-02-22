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Dünya

Real Madrid'den 'Kürt açılımı'

Dünya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, Kuzey Irak'ta futbol okulu açıyor

22 Şubat 2012 00:04

 

Dünya'nın en büyük kulüplerinden biri olan ve pek çok ülkede futbol okulu olan Real Madrid, Kuzey Irak'ta futbol okulu açıyor
 
Real Madrid'in dünyanın pek çok ülkesinde futbol okulu var
 
 
 
Irak Spor Bakanlığı ile imzalanan anlaşma gereği Real Madrid, Kuzey Irak'ta 4 futbol okulu açacak.  Real Madrid futbol okullarını Erbil, Süleymaniye ve Dohuk kentlerinde açacağını belirtti. Futbol okulları Haziran ayında açılacak.
Her okul ilk etapta 100 öğrenci kabul edecek. İspanyol devi Real Madrid böylelikle dünya çapındaki futbol okullarının sayısını da 62'ye yükseltmiş oldu.

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