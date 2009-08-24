Real Madrid'den Bolt'a davet

Real Madrid, sezonun ilk maçına rekortmen atlet Usain Bolt'u davet etti.



İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de yönetim, dünya rekortmeni Jamaikalı sprinter Usain Bolt'u, sezonun ilk maçını izlemeye davet etti.



AS gazetesinin haberine göre, 12. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 ve 200 metrelerde kırdığı dünya rekorlarıyla spor otoritelerini şaşkına uğratan Bolt, Real Madrid'in, gelecek pazar Deportivo La Coruna ile yapacağı sezonun ilk maçına çağrıldı. Bolt'un, bu maçı Santiago Bernabeu Stadı'nda, Real Madrid Kulübü Başkanı Fiorentino Perez ile birlikte izleyeceği belirtildi.



Bolt'un, söz konusu daveti kabul edip etmediği öğrenilemezken, Real Madrid yönetimi, AP Haber Ajansı'nın telefonlarını yanıtsız bıraktı.