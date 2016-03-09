Real Madrid'den 29 yıl sonra bir ilk

Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş maçında Real Madrid deplasmanda 2-0 yendiği Roma'yı evinde de 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede ev sahibi Real Madrid'e turu ve galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Ronaldo ve 68. dakikada James Rodriguez kaydetti.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 18 maçın 14'ünde gol yemeyerek büyük bir başarı elde etti.

İlk maçı da 2-0 kazanan Real Madrid, böylece adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Real Madrid, 1987'de Maradonalı Napoli'yi eledikten 29 yıl sonra ilk kez bir İtalyan takımını Avrupa'da elemeyi başardı.