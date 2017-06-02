Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi primine yüzde 100'den fazla artış

Bu sene finalde Juventus ile karşılaşacak olan son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'de, kupanın kazanılması halinde oyunculara 80 milyon Euro dağıtılması kararlaştırıldı. Geçen sene kupayı kazanan futbolculara 32 milyon Euro dağıltılmıştı.

Geçen yıl kupayı kazanan ve toplam 32 milyon Euro dağıtıp futbolcu başına ise 700 bin Euro prim veren İspanyol ekip, üst üste ikinci kez kupayı kazanmaları durumunda bu rakamı 80 milyon Euro ve kişi başı 1.5 milyon Euro şeklinde belirledi.

Galler'in Cardiff şehrinde gerçekleştirilecek final karşılaşması, yarın (2 Haziran 2017) TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.