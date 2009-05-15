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Spor

Real Madrid'de Perez aday

Real Madrid’de 14 Hazıran’da yapılacak olan genel kurulda Florentino Perez başkanlığını açıkladı.

15 Mayıs 2009 03:00


İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’de 14 Hazıran’da yapılacak olan genel kurulda Florentino Perez başkanlığını açıkladı. 

İspanya'nın dünyaca ünlü kulüplerinden Real Madrid'de 14 Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimleri için Florentino Perez adaylığını açıkladı.

Madrid'de basın toplantısı düzenleyen Perez, kulübün yaşadığı sorunların bilincinde olduğunu ve bunları aşacak projeleri bulunduğunu söyledi. Perez, Real Madrid kulübü yönetim kurulunun seçim ilanını yapmasının ardından projelerini resmen açıklayacağını duyurdu.

2000-2006 yılları arasında Real Madrid'in başkanlığını yapan ve istifa ederek kulüpten ayrılan Perez, o dönemdeki kararına ilişkin "kulüp için iyi olacağını, kulübün sağlamlığının garanti altında olduğunu düşünmüştüm. İstifam hatalı bir karardı" cevabını verdi. "Zor bir sezon geçirdik ve en kısa zamanda bunu aşmalıyız. Real Madrid'i layık olduğu yere taşımalıyız" diyen Perez, Real Madrid'de kulüp değerlerinin her şeyin öncesinde olması gerektiğini vurguladı.

Bu arada Zidane, Figo, Owen, Beckham, Ronaldo gibi yıldız futbolcuları transfer ederek yıldızlar takımı yaratan Perez döneminde Real Madrid, 2 lig şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 Kıtalararası Kupa kazanmıştı.

İspanyol basını Perez'in transfer edeceği isimler arasında Cristiano Ronaldo, Kaka ve Frank Ribery'i gösteriyor. Yeni teknik direktör adayı olarak ise Arsenal'den Arsene Wenger ilk tercih olarak öne çıkartılıyor.

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