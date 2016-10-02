Real Madrid'de Luka Modric 1 ay yok

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Hırvat futbolcu Luka Modric'in sakatlandığı duyuruldu.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Modric'in sol dizinde sakatlık tespit edildiği bildirildi. Eflatun-beyazlılar, Hırvat futbolcunun iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermezken, İspanyol basını Modric'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

Öte yandan 31 yaşındaki Modric, sakatlığından dolayı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda yer alan Hırvatistan'ın 6 ve 9 Ekim tarihlerinde Kosova ve Finlandiya ile deplasmanda yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.