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Spor

Real Madrid'de Luka Modric 1 ay yok

İspanyol basını Modric'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı

02 Ekim 2016 11:36

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Hırvat futbolcu Luka Modric'in sakatlandığı duyuruldu.

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Modric'in sol dizinde sakatlık tespit edildiği bildirildi. Eflatun-beyazlılar, Hırvat futbolcunun iyileşme süreciyle ilgili bilgi vermezken, İspanyol basını Modric'in yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini yazdı.

Öte yandan 31 yaşındaki Modric, sakatlığından dolayı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda yer alan Hırvatistan'ın 6 ve 9 Ekim tarihlerinde Kosova ve Finlandiya ile deplasmanda yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

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