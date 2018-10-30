Real Madrid'de Lopetegui son antrenmanında; yerine Conte geliyor

El Clasico'da Barcelona karşısında 5-1'lik hezimet yaşayan Real Madrid'de gözler teknik direktör Julen Lopetegui'ye çevrildi. İspanya basını, Lopetegui'nin takımın başında son antrenmana çıktığını belirtiyor.

İspanya La Liga'da son 5 haftada 4 mağlubiyetle 50 yılı aşkındır en kötü başlangıcını yapan Real Madrid'de teknik direktör Lopetegui ile yollar ayrılma noktasına geldi.

Barcelona'ya karşı kaybedilen maçın ardından AS gazetesi, Lopetegui'nin takımın başında son antrenmana çıktığını ve çarşamba günü Melilla ile oynanacak İspanya Kral Kupası maçında rezerv takım teknik direktörü Santiago Solari'nin görev başında olacağını yazdı.

Camp Nou'daki ağır yenilgi sonrası yönetim kurulu bu akşam toplanacak ve daha sonra 52 yaşındaki teknik adamın görevden alınması resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Takımın başına geçecek isim olarak ise Antonio Conte öne çıkıyor. Kulübün bu akşam Conte ile sözleşme imzalaması beklenmezken Melilla maçını tribünden takip edeceği belirtildi.

5-1'lik mağlubiyet sonrası antrenmana çıkan Real Madrid'de Lopetegui'nin beden dili iddiları doğrular nitelikteyken, elleri cebinde yönettiği çalışmada fotoğraflara girmemesi dikkat çekti.