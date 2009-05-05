Real Madrid’de Garcia başkan adayı



İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’de başkanlık seçimleri heyecanı başlarken, adaylığını açıklayan Eduardo Garcia, seçilmesi halinde Chelsea’nin yıldız golcüsü Drogba’yı getireceğini söyledi.



Seçim sürecine giren Real Madrıd'de, başkan adaylarının vaatleri birbirini kovalıyor. Son olarak Eduardo Garcia, seçilmesi halinde, Chelseali Didier Drogba'yı takıma getireceğini öne sürdü. Garcia, Brezilya'nın yeni Kaka'sı olarak tanıtılan Keirrison ile de anlaştığını iddia ediyor.



Ramon Calderon'un, genel kurula yolsuzluk karıştırdığı gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından, Real Madrıd'in yeni başkanı, sezon bitiminde düzenlenecek kongre ile belirlenecek. Seçimin favorisi eski başkan Florentino Perez. Adaylardan Eduardo Garcia ise seçilme şansını arttırmak için iddialı açıklamalar yaptı. Garcia, Chelsea'nin golcüsü Didier Drogba ile her konuda anlaştığını ve seçimi kazanması halinde, yıldız futbolcuya imza attıracağını açıkladı.



Garcia'nın vaadleri bununla da sınırlı kalmadı. "As" gazetesine konuşan başkan adayı, Brezilya'nın yeni Kaka'sı olarak nitelendirilen "keirrison" ile de anlaştığını öne sürdü. Garcia'nın listesindeki diğer isim ise bu sezon Racing Santander formasıyla çok başarılı maçlar çıkaran sol kanat savunucusu Ivan Marcano. Florentıno Perez ise başkan seçilmesi halinde, Kaka ve Ronaldo gibi dünyaca ünlü yıldızlara Real Madrıd forması giydireceğini ileri sürüyor.