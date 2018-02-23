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Spor

Real Madrid'de bir devrin sonu yaklaştı!

Yıldız futbolcular sezon sonunda takımdan ayırabilir

23 Şubat 2018 12:48

İspanya La Liga'da şampiyonluk iddiasını büyük oranda yitiren ama Şampiyonlar Ligi macerasına devam eden Real Madrid'in forvet hattında gelecek sezon köklü bir değişiklik olacak gibi gözüküyor. Eflatun beyazlı ekipte sözleşmesinde iyileştirme isteyen Cristiano Ronaldo sorunu henüz tam anlamıyla çözülmemişken, Karim Benzema ile Gareth Bale'in takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Fransız le10sport'ta yer alan habere göre bu sezonki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşatan ve neredeyse her maçta tribünlerin protestosu ile karşı karşıya kalan Benzema'nın takımdan ayrılma kararı aldığı belirtildi. Benzema'ya eski kulübü Lyon başta olmak üzere Monaco, Marsilya ve Paris Saint Germain'in talip olduğu iddia edildi. Önceki gün oynanan Leganes maçında da teknik direktör Zidane tarafından oyundan alınan Cezayir asıllı yıldız bu sezon ligde sadece 3 gol atabildi. 

İspanyol Marca gazetesi, sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Galli yıldızı Gareth Bale'in de artık kredisini tükettiği ve eflatun beyazlı kulüpteki geleceğinin kalmadığı ifade edildi. Yönetimin gelecek sezon devam etmeme kararı aldığı Gareth Bale özellikle kronik hala gelen sakatlıklarının bu durumda en önemli etken olduğu vurgulandı. Ancak Gareth Bale için Los Galactıcos'a herhangi bir resmi teklif gelmediğinin de altı çizildi.

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