Real Madrid zorlanmadı

Maçın özet görüntüleri için tıklayınŞampiyonlar Ligi tarihinin en basarili ekiplerinden Real Madrid, zayıf rakibi BATE Borisov'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Sergio Ramos 11. dakikada ev sahibi ekibi 1-0 öne geçiren gole imza attı.
Real Madrid bu dakikadan sonra da pozisyonlar buldu, fakat ilk yarı 1-0 sona erdi. Ikinci yarının başlarında Van Nistelrooy farki ikiye çıkaran golü buldu.
Bu dakikadan sonra direnci iyice kırılan BATE, 62. dakikada Khagush'un ikinci sarı karttan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Maçı 2-0 kazanmayı başaran Madrid ekibi, H Grubu'na 3 puanla baslamayi bildi.