Real Madrid yolundaki Mbappe'ye 200 milyon euroluk kafa karıştıran teklif

Real Madrid'in markajındaki Kylian Mbappe'yi elinde tutmaya çalışan Paris Saint-Germain, Fransız yıldız için reddedilmesi güç bir teklif sundu.

Futbol dünyası Kylian Mbappe'nin vereceği kararı beklerken yıldız futbolcu için yeni bir hamle geldi.

Mbappe'nin Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 23 yaşındaki futbolcu önümüzdeki yaz bedelsiz olarak bir başka takıma katılabilir.

Kylian Mbappe'nin peşindeki en ciddi aday Real Madrid. Florentino Perez başkanlığındaki İspanyol devi bu fırsatı tepmek istemiyor. Perez yönetimi uzun süredir Mbappe transferi için hazırlık yapıyor. Fransız golcü sezon sonunda Real Madrid'e katılırsa başkent ekibi bu transfer için bonservis ödemeyecek.

PSG cephesi ise Mbappe'yi takımda tutmak için tüm şartları zorluyor. Monaco'dan toplam 180 milyon euro'ya transfer edilen oyuncunun kulüpten ayrılma ihtimali Paris devini tedirgin ederken yönetim, oyuncuya reddedilmesi güç bir teklifte bulundu.

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'ye ne teklif etti?

La Parisien gazetesinin haberine göre PSG, Kylian Mbappe'ye bol sıfırlı bir teklifte bulundu.

Fransız ekibi oyuncuya yıllık 50 milyon euro kazandıracak bir teklif hazırladı. Teklifin ilginç tarafı ise PSG'nin oyuncuya sunduğu teklifin uzun soluklu olmaması. Kulübün oyuncuya teklifi yalnızca 2 yıllık olacak.

Mbappe teklifi kabul ederse PSG ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 50 milyon euro'dan 100 milyon euro garanti ücret elde edecek. Ancak oyuncunun kazanacağı ücret bununla da sınırlı değil.

Paris Saint-Germain oyuncunun takımda kalması durumunda bir de sadakat bonusu ödeyecek. Vergilerden arındırılmış 100 milyon euro'luk bonusu gözden çıkaran PSG, anlaşmaya varılması durumunda Mbappe'ye iki yıl için toplam 200 milyon euro ödeyecek.

Bu sezon 34 resmi maçta takımına 24 gol ve 14 asistlik skor katkısı sağlayan Mbappe toplam 38 gole doğrudan katkı verdi.