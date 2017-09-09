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Spor

Real Madrid yine kazanamadı!

Eflatun-beyazlılar, geçen hafta Valencia ile 2-2 berabere kalmıştı

09 Eylül 2017 19:17

İspanya La Liga'da geçen hafta evinde Valencia ile 2-2 berabere kalarak 2 puanı bırakan Real Madrid, konuk ettiği Levante ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Madrid'in Brezilyalı yıldızı Marcelo, 89'uncu dakikada direkt olarak kırmızı kart gördü.

Konuk ekip Levante'nin golü 12'nci dakikada Ivi'den gelirken, Real Madrid'in golünü 36'ncı dakikada Lucas Vazquez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte son La Liga şampiyonu Real Madrid, 3 haftada 5 puan toplayarak 4'üncü sıraya oturdu. Eflatun-beyazlıların asıl sıralaması, maç eksiği olan takımlar da oynadıktan sonra belli olacak.

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