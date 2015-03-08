Real Madrid yenildi, liderlik zora girdi

İspanya 1. Ligi lideri Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 yenildi. 2 puan gerisindeki Barcelona, yarın Rayo Vallecano'yu mağlup ettiği taktirde lider olacak.

İspanya La Liga'nın 26. haftasına lider giren Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında büyük bir şok yaşadı. 27. dakikada Aduriz'in golüne karşılık veremeyen eflatun beyazlı ekip, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve liderliği tehlikeye attı.

Geçen hafta da kendi sahasında Villarreal ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, Bilbao yenilgisiyle 61 puanda kaldı. 59 puanla ikinci sırada yer alan Barcelona, yarın sahasında karşılaşacağı Rayo Vallecano'yu yendiği taktirde liderliğe yükselecek.