"Real Madrid, yeni 'Los Galacticos' için 372 milyon Euro'yu gözden çıkardı"

Real Madrid başkanı Florentino Perez yeni 'Los Galacticos'u yaratmak için kolları sıvadı. Eflatun-beyazlıların başkanının bu doğrultuda tam 372 milyon Euro'yu gözden çıkardığını aktarıldı. Perez'in Real Madrid forması altında görmek istediği iki isim ise PSG'den.

İspanyol basını, Real Madrid'in hedefindeki iki ismin Neymar ve Kylian Mbappe olduğunu yazdı. Geçtiğimiz transfer döneminde Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte iki yıldız isimin adı sıkça Real Madrid ile anılmıştı. Madrid yönetiminin, Neymar için 190 milyon Euro ve bonuslar, Mbappe için ise 182 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığı içinde olduğu bilgisi verildi.