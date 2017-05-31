Real Madrid yeni bir tarih yazma peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Haziran'da Juventus'a karşı final maçına çıkacak Real Madrid, art arda iki kez bu kupayı kazanan ilk takım olarak tarihe geçmek istiyor.

"Real Madrid Spor Şehri" adlı tesislerinde medya günü organize eden Real Madrid'de teknik heyetten futbolculara kadar herkes, final maçına motive olduklarını ve kazanarak tarihe geçmeyi düşündüklerini söyledi. Kalabalık bir basın grubunun karşısına çıkan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Sezon boyunca büyük bir profesyonellikle her şeyimizi verdik. Şimdi yeni bir final oynayacağız ve kazanmak için her şeyi yapmaya çalışacağız." dedi.

Finalin, Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan takımı Real Madrid (32) ile en az gol yiyen takımı Juventus (3) arasında oynanacak olmasının şu aşamada hiçbir anlam ifade etmediğini aktaran Zidane, "Bu, bir final ve hiçbir istatistik buna etki etmez. Avrupa'nın en iyi iki takımı olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden final oynayacağız. Onlar da biz de lig şampiyonu olduk ve layıkıyla bu kupada finale çıktık. Çok ilginç bir final olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cristiano Ronaldo iddialı

Bu arada kulübün resmi televizyonuna konuşan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ise "Çok fazla alçak gönüllülük iyi değil. Kendi karakterimizi göstermeliyiz. Biz onlardan daha iyiyiz ama bunu göstermeliyiz, çünkü onlar da iyi bir takım." şeklinde iddialı konuştu.

Takım olarak çok iyi bir dönem geçirdiklerini ve bunun fırsatını değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Ronaldo, "Lig şampiyonu olmak bizi rahatlattı. Şimdi art arda ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarih yazmak istiyoruz." açıklamasında bulundu. Portekizli futbolcu, son yıllara oranla bu sezon sonunda kendisini fiziksel olarak çok daha iyi ve hazır hissettiğini de kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'ni 11 kez ile en çok kazanan takım konumundaki Real Madrid, bu sezon turnuvada 32 gol atıp kalesinde 17 gole engel olamadı. İtalyan takımı Juventus ise 21 gol atıp 39 yaşındaki Gianluigi Buffon'un koruduğu kalede sadece 3 gol gördü.