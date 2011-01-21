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REAL MADRİD YARI FİNALİST MADRİD (A.A)

21 Ocak 2011 13:01

-REAL MADRİD YARI FİNALİST MADRİD (A.A) - 21.01.2011 - İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid'i 1-0 yenen Real Madrid, yarı finale yükseldi. Karşılaşmaya, ilk maçta elde ettiği 3-1'lik avantajla çıkan Real Madrid, ezeli rakibini Cristiano Ronaldo'nun 23. dakikada attığı golle yendi ve 2006'dan bu yana ilk kez Kral Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını göstermiş oldu. Real Madrid, yarı finalde Sevilla ile karşılaşacak. Diğer yarı final mücadelesi ise Barcelona ile Almeria arasında yapılacak.

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