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Spor

'Real Madrid ve Mourinho, Mesut Özil'i istiyor'

İspanyol spor gazeteleri, Real Madrid'in, Mesut Özil'i transfer etmek için çalışmalara başladığını ileri sürdü.

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - İspanyol gazeteleri, kulübüyle sözleşmesini yenilemeyen, 2010 Dünya Kupası'nda etkili ve başarılı oyunuyla dikkatleri üzerine çeken Alman milli futbolcu Mesut Özil'in Real Madrid'e için bir işaret olduğunu ve teknik direktör Mourinho'nun Özil'i istediğini yazdı.

İspanyol spor gazeteleri, Real Madrid'in, Werder Bremen'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil'i transfer etmek için çalışmalara başladığını ileri sürdü.

Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile yıldızı parlayan 21 yaşındaki Mesut Özil'in, kulübü Werder Bremen ile sözleşme yenilememesinin Real Madrid'e bir işaret olduğunu savunan İspanyol basını, Özil'in de Madrid'e gelerek Ronaldo, Kaka, Higuain, Casillas gibi yıldız oyuncularla aynı takımda oynamayı arzuladığını iddia etti. 


Mourinho Özil'i istiyor


Özil'in Werder Bremen ile sadece 1 yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Marca gazetesi, Real Madrid'in çok büyük paralar ödemeyi düşünmediğini, o yüzden 15 milyon euroluk bir teklif götüreceğini, ancak Alman kulübünün 20 milyon eurodan aşağıya inmek istemediğini kaydetti. Görüşmeleri çok gizli ve yavaş yürüteceği söylenen Real Madrid'te, teknik direktör Jose Mourinho'nun da Özil'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. 


Maicon için pazarlık yeniden başlayabilir


Bu arada, transfer sezonunun başından itibaren Real Madrid'in listesinde bulunan Brezilyalı Maicon konusunda hafta içinde yeni gelişmeler olabileceği iddia edildi. 

Maicon'un Real Madrid kulübü yöneticilerine haber gönderdiği yazılırken, şimdiye kadar 30 milyon eurodan aşağıya inmeyen Inter kulübü ile bu parayı fazla bulan Real Madrid kulübü arasında yeni bir pazarlığın başlayabileceği ifade edildi.


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