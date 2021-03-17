Real Madrid ve Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rövanş karşılaşmaları Real Madrid-Atalanta ve Manchester City-Borussia Mönchengladbach müsabakalarıyla devam etti. Rakipleri karşısında ilk maçta avantajı ele geçiren ve rövanş karşılaşmasında da hata yapmayan Real Madrid ve Manchester City çeyrek finale yükseldi.

Real Madrid, 2018'den bu yana ilk kez son 8'de

Deplasmanda 1-0 yendiği maçın rövanşında Atalanta'yı Alfredo di Stefano Stadı'nda konuk eden Real Madrid, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Real'i galibiyete taşıyan goller; Karim Benzema (34), Sergio Ramos (60-penaltı) ve Asensio'dan (85) geldi. Atalanta'nın tek sayısını ise 83'te Luis Muriel kaydetti.

Geçen yıl son 16 turunda Manchester City'ye ve bir önceki sezonda Ajax'a elenen real Madrid, 2018'den bu yana ilk kez son 8'e kaldı.

City rahat turladı

Manchester City ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Alman ekibi Borussia Mönchengladblach'ı sahasında da aynı skorla mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

İngiliz temsilcisine galibiyeti ve çeyrek final biletini getiren golleri 12'de Kevin de Bruyne, 18'de İlkay Gündoğan kaydetti.

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, bu sezon 37 resmi maçta 16 gol kaydetti. İlkay Gündoğan bu gollerin 12'sini Premier League, 3'ünü Şampiyonlar Ligi'nde attı.