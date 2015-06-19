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Spor

Real Madrid ve Barcelona'ya rekor teklif

Real Madrid ve Barcelona’ya gelen sürpriz tekllif Katar’dan...

19 Haziran 2015 10:02

Al Jazeera’nin spor kanalı beIN, Barcelona ve Real Madrid’in lig maçlarını yayınlamak için iki takıma yıllık 125’er milyon euro teklif edecek.

İspanya Ligi’nde naklen yayın pastasının büyük bölümünü alan Real Madrid ve Barcelona’ya Katar’dan müthiş bir teklif geldi.

Al Jazeera’nin spor kanalı beIN Sports kanalı, Barcelona ve Real Madrid’e maçlarının yayınlanması karşılığında yıllık 125’er milyon euro önerdi.

Beş yıllık anlaşma gerçekleşirse iki İspanyol devi 625’er milyon euro gelir elde edecek.

beIN kanalının amacı iki devin sezonluk 20’şer karşılaşmasını cumartesi yerel saatle 18:15’te yayınlayarak İngiltere Premier Ligi’ne rakip olmak. 

2016-17 sezonundan itibaren havuz sistemine geçilmesiyle İspanya'da naklen yayı payı düşecek iki ekip, beIN ile anlaşırsa uluslararası platformdan yine servet kazanabilecek. 

İki takımla ilgili yayın ihalesinin iki haftaya kadar başlaması bekleniyor.

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