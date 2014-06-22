Real Madrid ve Barcelona'da hedef Luis Suarez

Real Madrid ve Barcelona'nın transfer gündeminde yer alan Luis Suarez'in, Liverpool ile yaptığı sözleşmede yer alan 'satın alma opsiyonu' ortaya çıktı.

Sporx’te yer alan habere göre, 2014 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın İngiltere 'yi 2-1 yendiği maçta müthiş bir performans sergileyen Luis Suarez için transfer iddialarının dozu da artmaya başladı. Real Madrid ve Barcelona'nın, Uruguaylı yıldızı transfer için kıyasıya bir kapışmanın içerisine girdiği ileri sürüldü.

Serbest kalma bedeli 125 milyon Euro

Suarez'e olan taliplerinin artması Liverpool ile Suarez arasında yapılan anlaşmanın detaylarının ortaya çıkmasını sağladı. Liverpool ile yeni imzaladığı sözleşme gereği 220 bin sterlin kazanan yıldız golcünün, satın alma opsiyonu ise 125 milyon Euro olarak belirlendi.

Bu rakamın sadece İngiltere'de mücadele eden kulüpler için belirlenmesi Real Madrid ve Barcelona'nın transfer iştahını daha da kabartıyor. İngiliz basınına göre, Real Madrid ve Barcelona'nun Luis Suarez'i transfer etmesinin maliyeti 70 milyon euroyu bulacak.

Suarez, Real Madrid ve Barcelona üçgeninde yaşanan gelişmeleri yakından takip eden İspanyol basını, Barcelona'nın 40 miyon euro ve Şili forvet Alexis Sanchez karşılığında transferi noktalayabileceğini duyurdu.