-REAL MADRİD VE BARCELONA BİRBİRLERİNİ SUÇLUYOR MADRİD (A.A) - 29.04.2011 - Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 2-0 yendiği maçın ardından iki kulüp arasındaki suçlamalar devam ediyor. Barcelona Kulübü, maç sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu UEFA Disiplin Kuruluna şikayet edeceğini duyururken, Real Madrid de Barcelonalı oyuncuların maç içinde ve soyunma odasına giderken sportmenlik dışı harekette bulunduğu gerekçesiyle UEFA'ya başvurmaya hazırlanıyor. İspanyol gazetelerinde yer alan haberlerde, Pepe'nin, direkt kırmızı kart gördüğü pozisyonda Alves'e dokunmadığı, Brezilyalı futbolcunun ''tiyatro yaptığı'' öne sürülürken, Real Madrid Kulübünün Barcelonalı futbolculardan başta Alves, Busquets ve Pedro'nun hakemi aldatmaya yönelik görüntülerini toplayıp UEFA'ya vereceği iddia edildi. Bu arada, UEFA, Mourinho hakkında basın toplantısındaki açıklamalarından ötürü disiplin soruşturması açarken, Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Portekizli teknik adama destek verildi. Real Madrid, Mourinho'nun sözlerini ''ifade özgürlüğü'' olarak nitelendirdi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Alman hakem Wolfgang Stark'ın dışında Barcelona Kulübünü ve teknik direktörü Josep Guardiola'yı eleştiren Jose Mourinho, ''Barça'nın gücü UNICEF reklamı mı yoksa Villar'ın (İspanya Futbol Federasyonu Başkanı) UEFA'daki gücü mü bilemiyorum. Ama onlarda olan ve çok zor bir şekilde sahip olunacak birşey var; güç'' demişti. Barcelona'nın iki sezon önce kazandığı Şampiyonlar Liginde de hakem hatalarıyla galip geldiğini savunan Mourinho, ''Guardiola'nın kazandığı şekilde bir Şampiyonlar Ligi kazanmak bana utanç verir. Eğer Barcelona bu yıl da Şampiyonlar Ligini kazanırsa bu temiz olmayacak. Bernabeu'daki hakem skandalı ile anılacak. Guardiola'nın temiz bir Şampiyonlar Ligi kazanmasını dilerim'' ifadelerini kullanmıştı. Mourinho, ayrıca, ''Neden bizi Barça'ya karşı oynatmıyorlar?'' diyerek, Chelsea, İnter ve şimdi de Real Madrid'de iken oynadığı önemli Şampiyonlar Ligi maçlarında UEFA'nın yaptığı hakem seçimlerini eleştirmişti. Öte yandan, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını cezasından dolayı tribünden takip edecek Mourinho'nun, Nou Camp Stadı'nda kendisine kapalı vip alanından yer talep ettiği ileri sürüldü.