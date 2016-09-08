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Spor

Real Madrid ve Atletico Madrid'e transfer yasağı getirildi

FIFA, 2014 yılında da Barcelona’ya yasak getirmişti

08 Eylül 2016 22:41

FIFA, 1 Ocak 2018'e kadar Atletico Madrid ve Real Madrid'e transfer yasağı getirildiğini açıkladı. Her iki takım da 2018’in ara transfer dönemine kadar oyuncu transferi yapamayacak. Real ile Atletico, bu dönem içerisinde yaptıkları da transferleri oynatamayacak.

FIFA yasağa gerekçe olarak, Real Madrid ve Atletico Madrid’in, reşit olmayan oyuncuların transferinde usulsüzlük yapmasını gösterdi.Böylece La Liga devleri iki transfer döneminde yeni isimlere imza attıramayacak.

Real Madrid açıklama yaparak, cezayı hukuka aykırı gördüklerini ve CAS’a başvuracaklarını duyurdu.

 

Barcelona da ceza almıştı

 

FIFA Disiplin Komitesi 2014 yılında da, 18 yaşın altındaki oyuncuların uluslararası transfer ve tescil ile ilgili ihlallerinden dolayı İspanyol kulübü FC Barcelona’ya transfer yasağı getirmişti.

 

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