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Spor

Real Madrid vazgeçti

Başkan Ramon Calderon, Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrolarına katmalarının imkansız olduğunu söyledi.

26 Ekim 2008 03:00


Real Madrid Başkanı Ramon Calderon, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kadrolarına katmalarının imkansız olduğunu söyledi.

Sezon öncesi, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için büyük çaba sarfeden İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, bu ısrarından sonunda vazgeçti.

Ronaldo da bu transferi çok istemesine karşın, Manchester United, geçen sezon 43 gol atan kanat oyuncusunu bırakmaya yanaşmamıştı.

Real Madrid Başkanı Ramon Calderon, yıldız futbolcuyu kadrolarına katmalarının imkansız olduğunu belirterek, Ronaldo defterini bir daha açılmamak üzere kapattıklarını açıkladı.

Real Başkanı, ancak Manchester United'ın satış listesine koyması halinde Ronaldo ile ilgilenebileceklerini belirtti ve "Bu konuyu daha fazla gündemde tutup, dost Manchester United Kulübü'nü rahatsız etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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