Real Madrid üst üste üçüncü kez Avrupa'nın en büyüğü

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, TSİ 21.45'te başlayan maçta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı 3-1'lik skorla kazanan İspanyol ekibi kupayı en fazla kazanan takım unvanını koruyarak toplamda 14. kez şampiyon oldu.

İlk yarı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah sakatlanarak oyuna devam edemedi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

Benzema'nın golüyle Real Madrid, Liverpool karşısında 1-0 öne geçti.

Liverpool, Mane'nin golüyle Real Madrid karşısında eşitliği yakaladı: 1-1

Bale, Real Madrid'i Liverpool karşısında tekrar öne geçirdi: 2-1

Kendisinin 2. takımının 3. golünü atan Bale, takımı Real Madrid'i Liverpool karşısında iki farkla öne geçirdi: 3-1