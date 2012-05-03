Real Madrid üç yıl aradan sonra La Liga şampiyonu

La Liga'da şampiyon Real Madrid... Athletic Bilbao'yu deplasmanda 3-0 mağlup eden Real Madrid, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 3 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşan Real Madrid, lig tarihinde 32. kez zaferi elde etti.

Athletic Bilbao’yu deplasmanda Higuain, Mesut Özil ve Ronaldo’nun golleriyle 3-0 mağlup eden eflatun beyazlılar, ligin bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Barcelona ile arasındaki 7 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğunu ilan etti.

3 yıl aradan sonra ligde mutlu sona ulaşan Real Madrid, tarihinde 32. kez zafere ulaştı. Eflatun beyazlılar, son 3 yılın şampiyonu Barcelona’nın da serisine son verdi.

Sahadan galibiyetle ayrılması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Real Madrid, San Mames deplasmanındaki karşılaşmaya çok hızlı başladı. İlk dakikalarda oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışan eflatun beyazlılar, 11. dakikada Javi Martinez’in kendi ceza sahası içinde topa elle müdahele etmesiyle birlikte penaltı kazandı.

Real Madrid’de penaltı vuruşu için topun başına geçen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, topu kaleci Iraizoz’a nişanladı ve eflatun beyazlılar zorlu deplasmanda öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Bu dakikadan sonra da Athletic Bilbao kalesine etkili gelmeye devam eden konuk ekip, aradığı golü 16. dakikada buldu.

Mesut Özil’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Higuain, kaleyi karşıdan gören noktada çok sert bir şut çeken Arjantinli yıldız kaleci Iraizoz’u mağlup ederek Real Madrid’i San Mames’te 1-0 öne geçirdi.

Athletic Bilbao bu dakikadan sonra daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başladı. 20. dakikada kendi sahasından çok hızlı çıkan Real Madrid, Mesut Özil’in kaydettiği golle farkı 2’ye çıkardı. Ronaldo’nun sağ kanattan ceza sahası içine yerden verdiği pasla topla buluşan Mesut, düzgün bir vuruşla ev sahibi takımın ağlarını havalandırdı: 0-2.

İlk devrenin kalan bölümünde iki takım da önemli gol pozisyonlarına girmesine rağmen skoru değiştiremedi ve Real Madrid, Higuain ve Mesut Özil’in golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci devresine de Real Madrid hızlı başladı. Rakip sahada baskı yapan eflatun beyazlılar, 50. dakikada Cristiano Ronaldo’nun kaydettiği golle skoru 3-0 yaparak çok rahat bir nefes aldı. Xavi Alonso’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Ronaldo, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-3.

Daha fazla ileri çıkmaya başlayan Athletic Bilbao’da De Marcos’un 67. dakikada çektiği sert şutta top kaleci Casillas’ı geçtikten sonra direkten geri geldi. Ev sahibi takımda Javi Martinez 72. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken, Real Madrid sahadan 3-0’lık sonuçla galip ayrılarak 32. Şampiyonluğunu ilan etti.